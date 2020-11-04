1.聯電(2303)：8吋代工喊漲+昨夜ADR漲2.97%，今早股價一度彈升近3%，挑戰5日線。

2.華邦電(2344)：昨獲三大法人聯手轉買超5289張，今早股價一度彈升近3%。

3.台積電(2330)：蘋果i12熱賣，加上第三場秋季發表會即將登場，昨三大法人聯手轉買超，推升盤初股價續漲至446元。

4.中鴻(2014)：Q3虧轉盈，獲利年增近3倍，昨獲外資擴大買超5千餘張，盤初股價一度漲逾4.5%。

5.中鋼構(2013)：業內外助攻，全年EPS拚3元，昨外資大舉回補買超500餘張，今早量增續漲逾3%。

6.上銀(2049)：Q3EPS 2.91元，8季來最高，早盤收復周線。

7.聲寶(1604)：外資昨回補，早盤碎步走高逾3.5%。

8.豐祥-KY(5288)：Q4維持今年相對高檔，早盤漲逾8.5%，收復短均、月線。

9.凱美(2375)：被動元件漲勢點火，外資轉為買超，市場資金跟進，今早開盤大漲逾6%。

10.新日興(3376)：外資轉多+低檔有撐+大盤回暖，多方具優勢，早盤一度漲7%以上，突破155元。

11.弘塑(3131)：受惠大陸扶植本土半導體業者及設備廠，業績有看頭，股價底部翻揚，回到季線360元。

12.太子(2511)：全台房市熱絡，今年業績看增，多方續強拉抬股價回到5日線上，強於大盤。

13.盟立(2464)：台積電資本支出當靠山且股價已低，外資昨日買超388張，助漲攻勢走揚逾1%。

14.台橡(2103)：無形資產減損重傷，前三季每股虧0.35元，早盤下滑跌近4%。

15.揚智(3041)：外資轉買超，買方點火重啟攻勢，股價上漲近3%，挑戰重回30元關卡。

16.南帝(2108)：訂單看到明年、外資大力轉買超，惟股價位高再度下修，晨盤挾量下跌逾3%。

17.東洋(4105)：德BNT新冠疫苗代理破局，開盤跳空跌停鎖死，摔落半年線。

18.生華科(6492)：新冠肺炎新藥，美准二期人體臨床試驗，今聞訊彈升3%，一度衝上264元。

19.上緯投控(3708)：營收連七個月改寫新高，昨獲三大法人聯手買超相挺，推助早盤一度衝過月線，惟賣壓隨即增強。

20.隆達(3698)：搶MicroLED、Mini LED千億大餅，各陣營磨刀霍霍，早盤急拉大漲半根停板，彈上月線。

21.晶電(2448)：結盟陸廠量產Micro LED，今吸引買盤敲進，盤初放量勁彈4%，攻克月線。

22.大立光(3008)：蘋果新品紛報到，台系鏈同歡，早盤揚升2%，站穩月線。

23.天宇(8171)：與美商簽署儲能產品銷售合約，激勵股價走揚5%，登波段高。

(時報資訊)