北投麗禧溫泉酒店台式餐廳─雍翠庭。（北投麗禧溫泉酒店提供）

北投麗禧11月推「暖心一日遊專案」2999元，可享90分鐘獨立湯屋以及2客麻油雞麵線。（北投麗禧溫泉酒店提供）

中秋過後天氣漸涼，北投泡湯正夯，即將而來的「立冬」則代表秋冬進補時日來臨，北投麗禧溫泉酒店雍翠庭11月推出新品「麻油雞麵線」，搭配2300元獨立湯屋90分鐘，「暖心一日遊」專案售價2999元，即日起推出，為期3個月期間，秋冬享受在北投麗禧以白磺泉暖身、麻油雞暖。

以台式料理聞名的雍翠庭，11月全新推出「麻油雞麵線」，選用肉質軟嫩的仿土雞，手掌大小的雞肉量，配上以雞皮、雞骨輪熬煮的湯頭，天然富含膠質的湯頭加入老薑，濃郁的湯汁讓身體變得暖和，搭配軟嫩好入口的雞肉，既美味又能補身。

不同於一般麻油雞麵線直接將麵線加入湯頭，主廚運用巧思改採「麵線煎」，將麵線外層煎至酥脆，並切成塊狀可有兩種吃法，一是浸入湯頭中享用，也可直接入口，吃其外酥內軟的口感。業者表示，為體貼有開車、騎車需求的旅客，先將麻油雞中必備的藥酒與湯頭分開，可自行選擇是否加入以枸杞、川芎等中藥材泡製的藥酒，原味湯頭濃郁，加入藥酒後香氣十足。

(中時 )