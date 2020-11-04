豪展(4735)自結10月營收3.49億元，再創新高紀錄，月增加10.02%，年增160.82%，前10月營收18.96億元，年增加82.92%。

豪展受到新冠肺炎疫情影響，國際客戶拓展銷售區域，再加上轉單效應，目前在手訂單明朗度已至明年首季，台灣和大陸吳江擴建產能，已在今年9月起陸續投產，明年可望貢獻全年度的業績，法人看好明年度業績表現。法人預估，今年度營收有機會衝破20億元，明年營收可望繼續維持成長腳步。

豪展第三季營收9.33億元，季增1.65倍，毛利率40.03%，營業利益2.79億元，稅後淨利2.25億元，每股盈餘6.2元，較第2季成長約1.5倍。前3季營收15.48億元，年成長71.37%，毛利率38.93%，營業利益4.15億元，年成長2.29倍，稅後淨利3.33億元，較去年同期增加2.3倍，每股盈餘9.49元，相較去年同期的3.23元，成長2倍以上。

豪展主要生產基地在大陸蘇州吳江、台灣廠；去年各項產品營收占比，體溫量測產品約占整體營收35%，吸鼻器約佔15%、血壓計約在20%左右；今年產品組合上主要以體溫量測產品營收為大宗，額溫槍比重大於耳溫槍。

(時報資訊)