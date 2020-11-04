Ned Davis Research Group首席美股策略師Ed Clissold在分析1900年以來美國大選與股市表現之間的關連後指出，共和黨現任總統川普恐將面臨一場硬仗。

Clissold表示，當我們追溯到1900年，不是經濟陷入衰退，就是股市下跌20%的那些年，當兩大因素其中一項存在時，在過去6次選舉中，現任者贏得連任的次數為零。要一直追溯到1948年的杜魯門（Harry Truman），才能找到一個總統克服這樣的情景。而今年，這兩大因素同時存在。

不過，Clissold表示，儘管數據不利於現任總統，但今年卻是特殊案例。今年最大的問題在於，川普是否該為此負責？這是一個獨特的情況，畢竟在疫情爆發之前，美國經濟情勢大好。

此外，他表示，不管最後由誰當選，研究結果顯示股市都將持續走高。自1900年以來，當民主黨入主白宮，道瓊指數年均漲幅為3.8%，共和黨入主白宮時，該指數年均漲幅1.1%。

但研究顯示，當共和黨入主白宮並掌控國會的情況下，道瓊指數年均漲幅最大，達到7.09%。當民主黨入主白宮，而共和黨掌控國會時，該指數年均漲幅5.21%。在民主黨同時贏得白宮與國會的情況下，該指數年均漲幅為2.96%。

Clissold表示，目前太過誇大民主與共和兩黨之間的差異，這仍是一個資本主義國家，仍是一個民主政體，只要具備這些，資本就能得到很好的對待，投資人將獲得回報，而股市也將隨著時間走高。

繼周一大漲之後，因投資人看好民主黨總統候選人拜登持續在全國民調取得領先，可望使選舉結果盡快抵定，並消除已籠罩市場多時的不確定性，周二美股再度大漲，終場道瓊指數收漲554.98點或2.06%，標普500指數勁揚1.78%，那斯達克指數收漲1.85%。

(時報資訊)