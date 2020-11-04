IC載板暨印刷電路板（PCB）廠南電(8046)受惠ABF載板需求暢旺，2020年10月合併營收恢復「雙升」表現、改寫同期次高。今（4）日股價開高後在買盤敲進下震盪走揚，最高上漲4.66％至123.5元，早盤維持逾4％漲幅，領漲載板族群。

南電股價10月21日觸及134.5元波段高點後跟隨大盤拉回修正，10月29日下探105元，6天修正幅度達逾2成，隨後止跌回升，今日上攻力道轉強。三大法人近4日持續偏多操作，合計買超南電達8860張。

南電公布10月自結合併營收36.02億元，較9月34.91億元成長3.17％、較去年同期29.63億元成長達21.55％，僅次於2007年、改寫同期次高。累計前10月合併營收311.28億元，較去年同期252.82億元成長23.12％，續創近9年同期高點、亦為同期第3高。

南電受惠高階網通ABF與系統級封裝（SiP）等高值化IC載板產品比重增加、推升平均產品單價（ASP），帶動今年以來營收成長動能強勁。展望後市，公司表示華為禁令對營運衝擊已恢復，將力拚達成營收、獲利季季增目標，持續看好ABF載板需求後市。

投顧法人認為，在新產品及新客戶填補華為禁令缺口下，南電9月營收已反應生產調整轉換影響，由於供不應求狀況持續，預期第四季ABF載板稼動率估維持滿載。惟BT載板及PCB需求步入淡季轉弱，預期第四季營收仍將出現季節性修正。

投顧法人預期，ABF載板及BT載板估貢獻南電今年營收50％、30％，其中毛利率較高系統級封裝（SiP）占BT載板約25～30％。看好ABF載板將持續供不應求至2022年，明年BT載板亦將受惠SiP需求強勁，對營收貢獻均將持續提升，長期營運成長仍看旺。

(時報資訊)