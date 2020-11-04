為與特斯拉在競爭激烈的中國市場爭奪，福斯集團周二在中國推出其首款純電動車ID.4，為運動型多功能車款。

ID.4 CROZZ車款是福斯與中國一汽的合資公司進行生產，而ID.4 X車款則是與上汽集團的合資公司共同生產。

該純電動車的推出，預示了福斯在中國市場與特斯拉和蔚來汽車等電動車廠的競爭。福斯並無揭露兩車款的售價，但是在產品簡報的記者會上表示，該電動休旅車起價將高於特斯拉在中國製造的Model 3轎車，但在透過中國政府補貼後，售價也將低於人民幣25萬元；表明在售價上與Model 3競爭的態勢。

目前特斯拉Model 3中國售價，在扣除補貼之後為人民幣24萬9900元。

記者會上福斯宣稱ID.4續航力超過400公里，並提供線上的軟體更新服務。福斯中國地區主管Woellenstein表示，到2023年為止，福斯將推出八款的ID.家族電動車款。

目前的ID.4車款預計在2021年初正式上市。

福斯正透過其合資企業大量建造其專屬的充電設備，到今年底，預計將現有的40個超級充電站擴增到250個，包括3600個充電樁覆蓋中國16個城市。

(時報資訊)