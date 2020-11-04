周二亞洲天然橡膠期貨續跌；受累全球因COVID-19疫情擴大，再度封鎖行動，導致市場買盤減少，美國總統大選結果尚不明朗，投資人多持觀望，令膠價承壓下跌；另外，泰國批准13億令吉的橡膠種植補貼，以提振膠價走勢，大阪OSE交易所適逢公共節日，天然橡膠期貨市場休市一日；新加坡SICOM-RSS3 12月期貨跌0.6%，報每公斤238美分，上海期貨交易所交易最活躍的1月期貨跌1%，收於每噸15095元人民幣。

亞洲現貨市場則漲跌互見，其中泰國橡膠RSS-3曼谷 FOB跌5.3%，報每公斤73.95泰銖，馬來西亞橡膠SMR5L號吉隆玻FOB漲1.4%，報現貨價每公斤153.95美分。

據了解，泰國內閣於近日批准了100.4億泰銖補貼，以補貼COVID-19大流行打擊的橡膠種植戶，且補貼計劃，生膠板的保證價格為每公斤60泰銖，乳膠的保證價格為每公斤57泰銖，銅塊的保證價格為每公斤23泰銖。(商品行情網)

(時報資訊)