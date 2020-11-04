韓國半導體業者SK海力士(SK Hynix)公布最新財報，拜華為急單之賜，第3季獲利數字超乎市場預期。

這家韓國第2大晶片製造商表示，Q3淨利站上兆元大關，為1.07兆韓元，約9.5億美元，較去年同期遽增1.17倍。7到9月營業利益方面，年增值逼近2.8倍，高達1.29兆韓元，去年同期則為4726億韓元。至於營業收入更是高達8.12兆韓元，年增率18.9%。

SK海力士在第3季能有如此驚人業績表示，分析師不諱言因去年遇到景氣循環谷底，業績慘兮兮下故比較基期太低，才能造就這次亮眼財報。SK海力士補充，就旗下產品DRAM(動態隨機存取記憶體)來說，多虧事先採取增產策略，才能因應市場對手機以及繪圖DRAM等所需。

在伺服器DRAM需求量疲弱不振下，公司還是繳出一張，DRAM位元出貨量季增4%的漂亮成績單。Q3出貨量雖增加，但是銷售單價卻季減7%，因伺服器DRAM以及其他特定DRAM產品，價格都不太漂亮所致。

同時，第3季快閃記憶體(NAND Flash)因手機產品與新遊戲機內的固態硬碟（solid state drives, SSDs）賣得很好，故NAND Flash位元出貨量也季增9%。但跟DRAM產品一樣，出貨量增加，售價卻逆向減少。公司無奈地表示，伺服器產品價格起不來，也讓NAND Flash價格在第3季掉了10%。

SK海力士第3季年增率表現不俗，但季增率卻反其道而行。Q3營業收入季減5.6%，營業淨利更是大幅衰退33.2%。不過，對於下一季展望，公司是樂觀看待，在手機與個人電腦將陸續邁入傳統旺季之際，希望屆時能一齊帶動公司業績。

(時報資訊)