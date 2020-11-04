美股消息面：

1.投資人看好民主黨將在美國總統與國會大選中大獲全勝，同時拿下白宮與國會，贏得完全執政，有利於美國明年初推出大規模激勵方案，周二收盤，紐約期油收漲85美分或2.3%，為每桶37.66美元。倫敦布蘭特期油收漲74美分或1.9%，為每桶39.71美元。

2.市場押寶民主黨「藍潮」再現，美股連2日大漲，在避險情緒降溫下，周二美元走弱，尾盤ICE美元指數下跌0.51%，報93.55。

3.受美元回落拉抬，周二紐約期金收漲17.90美元或1%，報每盎司1910.4美元。

4.美國9月耐久財訂單經修正後月增1.9%。排除運輸項目之耐久財訂單由月增0.8%上修為月增0.9%。排除國防項目之耐久財訂單維持不變，為月增3.4%。扣除飛機項目之非國防資本財訂單維持不變，為月增1%。9月美國工廠訂單月增1.1%，略高於市場預估的增長1%。扣除運輸項目之工廠訂單月增0.5%。

(時報資訊)