台中市政府於2018年8月中旬，進行南屯區豐樂雕塑公園大規模整建工程，為避免影響動物棲息，建設局進行遷移安置計畫，遷移作業時，發現一隻大型貌似鱉的生物，體型長60公分、寬50公分、重達37公斤，吻部極短，與一般的鱉外型不同，後經由農業局委由屏東科技大學鑑定，確認為「鼋」，俗名「沙鱉」，屬二級「珍貴稀有的保育類動物」。

建設局長陳大田說，南屯區這隻珍貴可愛的黿，考量中興大學是農林學系棲地環境較好，目前這隻安置在中興大學內，我也想看看牠。

何文海說，目前研究文獻不多，只知黿為肉食性動物，屬食物鏈高端獵食者。當時台中市建設局表示，這隻黿可能是民眾棄養於公園水池內，暫時安置於雲林臨時安置池，後續也會與台中市農業局持續研議，依據動保相關法令讓這隻鼋獲得良好照顧。

何文海表示，他於近日向台中市相關單位詢問當時豐樂公園發現的這隻稀有動物「鼋」，後續處理為何？台中市政府卻回覆他「不見了」！台中市政府連保育類動物的安置都如此不重視，代表市府管理鬆散，對此台中市政府難辭其咎。

何文海猜測，這隻「鼋」凶多吉少，很有可能已經被吃下肚，台灣民間有吃鱉肉料理，這是貌似鱉的生物恐怕已經被吃掉了，因此懸賞找尋這隻豐樂公園的保育類動物。

(中時 )