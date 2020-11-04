桃園市好茶109年度紅茶技術競賽於龍潭區隨緣茶空間舉辦，吸引32名製茶師參賽，不僅開放報名1小時後秒殺，參賽者均齡更是落在30至40餘歲，相當年輕。茶商業同業公會理事長邱國雄指出，期待透過技術觀摩、招攬新血，打響龍潭茶葉的綠金招牌。

不同於拿製好的乾茶沖泡、評分，紅茶技術競賽今年由茶商公會攜手市府農業局主辦，以「技術」作為重點，在為期一天的賽事中，參賽者須將重約1公斤、萎凋過的茶菁，以手工揉捻2小時，接著靜置發酵1小時，再熱風烘乾成毛茶便大功告成。

行政院農委會茶業改良場副場長邱垂豐指出，今年選用的茶菁為龍潭出產的台18號「紅玉紅茶」，將採摘好的一心二葉作為本次製茶基底。他說，若要讓茶湯能有淡淡薄荷、肉桂香，製茶師必須在揉捻階段做得細緻，使茶汁易溶於茶湯，才能達到「濃強鮮爽」的口感。

成績揭曉，由茶農尹國士奪得冠軍。身為尹家第四代接棒者，他指出，台18茶菁本身容易沾黏，揉捻時必須具備耐心，將結塊之處鬆開，才能使後續發酵完全，且未成團的碎葉也必須顧到，否則會使茶湯青味過重，入口苦澀。

邱國雄認為，龍潭屬於紅土旱地，土壤黏性高、營養成分足，製成的台18茶有獨特韻味，不輸日月潭，但其茶菁多半外銷新竹，少著墨於後續加工、製造，相當可惜。期藉由競賽讓青農相互觀摩、提升製茶技術，促成以在地茶菁做好茶的風氣，擦亮龍潭茶業招牌。

奪得第一的茶農尹國士（中），傳承四代手藝，手工揉捻技術了得。（黃婉婷攝）

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