中國大陸金融科技公司螞蟻集團在上海和香港同步上市的計畫觸礁，持有螞蟻股權的阿里巴巴股價備受壓力，早上在港開盤後下挫8.8%。

港股於早上9時30分開盤後兩分鐘，阿里巴巴股價下挫至每股港幣273.2元（約新台幣1008元），下跌26.6元或8.8%。

股票分析師指出，阿里巴巴之前股價從260元水平上升至近日的300元水平，主因是看好螞蟻上市，令阿里巴巴股價提升。

如今螞蟻被叫停，令投資者對阿里巴巴的股值大打折扣。

分析師並表示，這次螞蟻的上市計畫臨時被叫停，既反映出北京當局對監管金融科技股公司的憂慮，也可能與阿里巴巴創辦人馬雲日前的言論有關。

馬雲之前曾說，中國金融沒有系統性風險，因為沒有系統。

有分析師今早在無線電視台節目上猜測，螞蟻突然被叫停，或許與馬雲上述具挑戰性的言論有關。（編輯：沈朋達）1091104

(中央社)