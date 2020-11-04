「我就是和神有緣啦！」近9旬的新屋蓋廟達人徐能幹，好手藝如其名，除雄厚建築技術外，他還具備看風水、方位的敏感度，從業60餘年間，親手蓋出無數「伯公」廟，為神明換新家，後續還成為工匠們的技術指導，並將技藝傳承二代，讓鄉里備感佩服。

土地公被客家人稱為「伯公」，其普遍奉祀於農村中，成為掌管土地與五穀之神。出身新屋農家的徐能幹，自小在農忙時協助父母處理農事，年少放牛時，無意見看見家附近的2間伯公廟宇，建築前後不對稱，便用習得的水泥技術重新整修，自此和伯公結下緣分。

建築功力了得的徐能幹，曾親自參與過新屋、觀音數座伯公廟的製作。他說，以傳統方式蓋廟，先要尋找合適腹地，再擬2、3種廟宇尺寸，經擲筊取得土地公同意後，才能運送材料到現場，打地基、磚瓦配色、手工貼上龍鳳鱗片等工法都不得馬虎。

徐能幹分享，廟宇的屋簷傾斜度和民宅不同，斜度越高才會靈驗，既然是為神蓋新家，用料和規格必須實在且工整，就算只是一座小廟，都需要抱持虔誠之心對待。且蓋廟並非易事，光經費就須耗費數十萬至百萬，工時更是長達3個月以上，工藝精湛的大廟更是費工。

在眾人皆瘋大家樂的年代，徐能幹說，有民眾特地至新伯公廟求明牌，結果幸運中獎，吸引無數賭客前去參拜，讓他莫名有種成就感。數十年下來，徐除了親手蓋廟之外，也指導工匠箇中眉角，即便退休許久，他仍以「為神服務」作為志業，將手藝傳給兒子，貫徹職人精神。

(中時 )