美國大選戰況激烈，日前傳出美國總統川普向自己助理表示，若他在初步計票結果中獲得領先，他將自行宣布當選。3日川普訪時否認此說，並自稱感覺非常好，要贏很簡單要輸很難、失敗從來都不適合他，所以自己只會在勝選時宣布，因為他沒理由玩「奧步」；川普也自信表示，能獲得至少306張選舉人票。

美國媒體《彭博社》（Bloomberg News）根據新聞網站Axios披露，川普向自己助理表示，若他在初步計票結果中獲得領先，他就會自行宣布當選，不管最終結果是否已出爐。

根據《鉅亨網》報導，川普受訪時表示，自己有強大的機會連任總統，他的感覺非常好，同時也大讚自己在密西根州造勢的表現，認為情勢對自己非常有利、選情一片大好。至於「提前宣布勝選」一說，川普表示自己一定會勝選，所以這僅會在勝選時宣布，自己並沒有理由玩奧步。

川普不僅對自己選情極度樂觀，更自信滿滿表示，對他而言贏得很容易、失敗從來都不容易，因為「失敗」並不適合他，而他也還沒考慮準備敗選或勝選演說。川普自我預測會獲得至少306張選舉人票，也計畫將舉行選舉之夜派對。

(中時新聞網)