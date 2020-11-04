媒體揭露3名政院幕僚在立院製作攻擊在野黨的圖卡，隨後綠營民代和側翼粉專廣發此圖卡，行政院幕僚遭質疑扮演網軍。行政院發言人丁怡銘也坦言政院製作的簡易圖卡有供民進黨團立委使用，但強調並未提供網軍使用。對此國民黨立法院黨團今天召開記者會，痛批此舉黨國不分、把行政院東廠化，更酸難怪行政院沒空開治安會報、食安會報，因為幕僚都忙著當網軍。

國民黨團總召林為洲指出，或許有人認為這只是不同政黨之間的攻防競爭，然而行政院的機要人員領政府薪水，卻匿名用公務預算在公務時間幫側翼作圖卡抨擊在野黨，如果機要人員可以這樣做，將來所有公務機關的任何人員是否也都可以？以前的1450，至少是政府發包出去，做的人不是公務人員，如今卻直接公務體系指揮，大家都變1450。

林為洲感嘆，過去外界質疑促轉會是東廠，就是公務人員違反公務人員服務法規定的行政中立，現在卻是行政院直接1450化、東廠化。難怪行政院一堆正事不做，治安會報、食安會報不開，各地照樣開大型會議，立法院也開，只有行政院不用，因為所有的機要人員都在當網軍，根本沒時間提醒首長依法到了該開會的時間。這3名政院幕僚已違反公務人員準則，國民黨團要求他們辭職道歉。民進黨過去批評兩蔣執政時期黨國不分，但如今這樣的行為才是黨國不分。

國民黨團書記長林奕華挖苦，最近政府常說國家隊，結果疫苗沒做出，口罩有造假，卻另有國家隊沒有明講，但做了很久，也就是網軍國家隊。網軍國家隊不是對國際宣傳，也不是與大陸資訊戰，反而是用納稅人的錢洗國人的腦、帶風向，昨天國民黨團還在議場說明為什要占領議場譴責行政院不開食安會報，行政院不是道歉說明哪時會開食安會報，反而在立法院做網軍圖卡，酸在野黨佔領立法院照樣月領19萬，接著就看到綠色粉專與綠色政論節目轉發討論。

藍委洪孟楷質疑，到底是誰下令政院幕僚在立法院作圖攻擊在野黨？而且行政院本就有發言人體系和例行記者會，為什麼要用偷偷摸摸的方式？代表這就是典型的網軍行為。行政院沒有講清楚並有人為此道歉負責之前，所有立法院黨團都應罷審行政院預算。

藍委李德維痛批，行政院一堆會議該開不開，蘇貞昌還好意思反過來批評立委領高薪，結果根本是行政院官員領國庫的錢用來攻擊在野黨。

藍委吳怡玎也說，如果只是政令宣導或澄清假消息沒問題，但做的圖卻是打擊在野黨，所以這些圖片沒有出現在行政院的臉書或官網，只出現在側翼，因為他們知道這不是行政院該做的，丁怡銘宣稱這只是蒐集資料，但媒體昨天上午10點就拍到行政院小編有這些圖，焦糖哥哥等綠營側翼卻在11點多才貼出，難道小編可以穿越時空？

(中時 )