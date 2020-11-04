嘉義檢警搜索涉嫌詐領健保費的知名眼科診所。（嘉義地檢署提供）

去年8月底在嘉義市中心黃金地段開幕的某眼科診所，賴姓女院長、許姓醫師、楊姓醫師等人，涉嫌詐領健保費約1800萬元，嘉義檢警搜索診所，並帶回3名醫師及相關證人共6人，4日凌晨賴姓、楊姓及許姓醫師各交保50萬元、30萬元、20萬元。

嘉義縣警察局接獲嘉義市某眼科涉嫌詐領健保費的情資，嘉義地檢署檢察官陳靜慧指揮偵辦，組成專案小組查訪、蒐證後，11月3日會同健保署南區業務組持搜索票搜索該眼科診所，扣得相關事證，並傳喚賴姓、許姓及楊姓被告及相關證人共6人。

嘉義警方從眼科診所帶回多箱證物。（嘉義地檢署提供）

嘉義警方從涉嫌詐領健保費的眼科診所帶回大批證物。（嘉義地檢署提供）

檢方指出，賴姓、許姓及楊姓被告是任職於這家眼科的醫師，賴女擔任院長，自2019年起由賴院長為大部分病患開刀治療白內障等眼疾，卻以許醫師、楊醫師操刀的不實事實，向健保署申報健保費共約1800萬元。

檢察官漏夜訊問賴姓、許姓及楊姓醫師及相關證人後，認為3人涉犯刑法第216條、第214條、第215條之偽造文書罪嫌、第339條第1項詐欺罪嫌，犯罪嫌疑重大，但無羈押之必要，諭知賴姓被告50萬元、楊姓被告30萬元、許姓被告20萬元交保候傳。

(中時 )