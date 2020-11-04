台中市一名28歲張姓男子8月在訂房APP上訂房，故取消訂房已退訂，但事隔2個月後，接到自稱飯店客服中心及銀行客服人員來電，通知因電腦系統出問題重複下單10餘次，要他依指示至ATM「輸入代碼」完成退款動作，員警到郵局巡簽時，見張男神色慌張在提款機前講電話並操作提款機，立刻上前關心協助，提醒為詐騙集團慣用手法，千萬別上當受騙。

台中市政府警察局第六分局工業區派出所副所長曾培焜及警員陳又瑄擔服巡邏勤務，晚上七點在工業區6路上郵局巡簽，見1名男子神色慌張在提款機前徘徊講電話並操作提款機，立刻上前關心協助。

張男向員警表示，今年8月他在訂房APP上訂房並線上刷卡付款成功，因故取消訂房且已退訂，事隔2個月突然先後接到自稱飯店客服中心及銀行客服人員來電，通知日前在網站訂房時因電腦系統出問題而重複下單10餘次，本日銀行信用卡將會入帳，要他立刻依指示至ATM「輸入代碼」完成退款動作。

警方立即向張男表示，這是詐騙集團慣用手法，千萬別上當受騙，向張男耐心的列舉詐諞實例，如來電顯示會有「＋」號，後面接「市話號碼」，且電話內一定會聲稱你誤設分期或被連續扣款，要你依指示解除分期或依指示步驟輸入代碼來完成退款等伎倆。

在警方苦口婆心提醒下，張男才回過神來，沒有再繼續依詐騙集團指示操作，並表示幸好有熱心的員警即時協助，他才能保住辛苦賺來的血汗錢。

警方呼籲詐騙手法層出不窮，民眾若接到此類電話，請切記防詐三步驟「冷靜、查證、報案」，配合警方調查，警民合作共同打擊犯罪，保障財產安全。

(中時 )