補教名師高國華疑似外遇，趁老婆陳子璇赴陸工作，帶濃妝女回家被狗仔逮著正著。回顧夫妻倆9年的婚姻，從國道喇舌扶正後，走過許多風風雨雨，未料竟敗在第三者。

高國華10年前被拍到偷情陳子璇，便和正宮蔡郁璇離婚，隔年扶正陳子璇，開啟了第三段婚姻，生了一女，但高國華風波不斷，他2014年因炒股案入獄一年多，陳子璇表示「永遠支持他，絕對是清白」力挺老公，高國華出獄後淡出補教業，轉行賣冷凍牛肉麵，也獲得妻子的支持。

不久，高國華與徒弟高偉爆出養小鬼劫財糾紛，遭到對方教唆工作人員打到見血；又涉嫌酒駕被查獲，辯稱喝了6碗薑母鴨，被警方以違反公共危險罪移送北檢，最後拿出5萬元交保。這些風雨，陳子璇都看在眼裡，但都不曾影響夫妻感情。

高國華曾被查獲酒駕。（圖／中時資料照）

陳子璇近年轉戰大陸補教業，2年前積勞成疾，長了2個拳頭大的子宮肌腺瘤及10多顆子宮肌瘤，血紅素低到只剩下4.7，瀕臨生死交關，高國華更因此難過到食不下嚥，所幸在醫生建議下摘除子宮，才從鬼門關前撿回一命，陳子璇也向親友、學生報平安，「我想跟你們說，別擔心，我很好」。

陳子璇陪伴高國華走過低潮，卻慘被對方背叛。(高國華提供)

未料高國華近日爆出偷腥濃妝女，讓遠赴大陸打拚的陳子璇相當難堪，過去9年的不離不棄、堅守妻子崗位，如今看來格外諷刺。

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(中時新聞網)