地價稅於11月開徵，悠遊付回饋會員，祭出高額現金回饋，只要使用悠遊付繳交臺北市地價稅，最高可獲得600元的儲值金回饋。

悠遊付讓你繳交各種稅費更為輕鬆，在地價稅繳交期間（11月1日～11月30日）以悠遊付繳交臺北市地價稅，即享支付金額7％的儲值金回饋，每戶最高回饋300元（限量3萬名），若繳交稅額在1萬元以上，再加碼回饋300元（限量1萬名），最高可拿600元的儲值金回饋。

光有回饋還不夠，悠遊付此次特地針對生活繳費中金額相對較高的地價稅，開放綁定信用卡繳費，不但僅需在悠遊付APP內掃描地價稅單3段式條碼即可完成繳費，還可善用信用卡遞延繳費的優點，聰明理財並不難。

消費者要使用悠遊付繳交地價稅，須將「Easy Wallet」APP更新至最新版本，iOS的用戶需在iOS_3.0.15_release_125以上，Android的用戶則需更新至Android_3.0.15_release_221以上，才能在APP中找到繳稅功能。

悠遊付提醒，收到地價稅單時需先查對內容是否正確，若無誤記得如期繳納，否則每逾兩日將按滯納數額加徵1％滯納金，最高加徵15％，逾30日仍未繳納，恐將依法移送強制執行。

(工商 )