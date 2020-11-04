達能（3686）公布第三季財報，第三季營收為2900萬元，較上一季增加52％，稅後淨損新 1500萬元，每股稅後淨損為0.13元，也較上季改善。負債比率為26％，流動比率及速動比率分別>300％，整體財務結構維持在穩健狀態。達能表示，第三季太陽能矽原料供應受新疆多晶矽工廠工安事件影響，矽原料供應鏈無法滿足市場需求，加上新疆地區新冠疫情升溫，對外物流運輸受限之影響，因此矽原料售價於7月下旬起大幅回升，公司第三季營收也因此相較於前一季增加52％。

由於第三季受到矽原料售價大幅調漲的影響，太陽能電池片因成本墊高而調漲價格，加上玻璃、焊帶及EVA等輔材持續漲價，因此太陽能模組價格亦微幅調漲。然而在模組價格提升的狀況下，反而壓抑太陽能系統的安裝量，部分專案項目在成本考慮下，將裝機時程向後遞延，因此今年度全球的太陽能系統裝機需求有可能略低於原先的預期。

展望第四季全球太陽能產業，在矽原料供應回復至接近供需平衡的狀態下，太陽能產品價格將可維持平穩，全球各國的裝機需求亦有機會回溫。不過近來新冠肺炎疫情在全球各區域國家疫情轉趨嚴峻，歐洲部分國家甚至再一次採取宵禁及限制跨地區移動的措施，因此秋冬季新冠肺炎疫情的變化與全球經濟的不確定性仍將持續影響全球太陽能產業的安裝量。反觀台灣在新冠肺炎疫情控制得當，且在政府全力推動再生能源的政策下，若能順利解決土地取得困難的問題，內需市場的成長可期。

達能科技經審慎評估，決定以再生能源發電事業為公司轉型經營的新方向目標，引進此領域之策略合作夥伴，積極往太陽能電廠開發、興建及維運之業務發展。考量轉型之營運規劃及持續大規模發展，將擇期辦理國內現金增資，並積極處理建物和少數設備資產，以充實轉型營運資金並強化股東結構。

(工商 )