一般民眾投保住宅火災保險多為申辦房屋貸款需求而投保，然而台灣所有住宅投保「住宅火災保險」者仍只有三成多，為了讓民眾投保住火險更方便，產險業透過網路投保推居家綜合險。

住宅火險主要針對火災所引起的事故賠付，保障建築物、內部裝潢與動產的財物受損之外，也涵蓋因火災延燒鄰居的相關賠償責任。泰安產險表示，「居家綜合保險」則是囊括住宅火險的綜合型商品，包括家人的意外傷害或是日常生活責任，以及家中毛小孩的意外，也一併列入保障項目。除此之外，該公司也將租屋族納入專案承保對象，若擔心租屋處發生祝融之災，專案內含的「承租人火災責任附加條款」，即可轉嫁因個人因素，導致房東和自己的財產受損或波及鄰居所須負擔的賠償。

泰安產險指出，該公司網路投保推出「Fun心動產」專案，還有承保受損機率較高的裝潢和動產，無論是火災、天災或常見意外事故所致的損害皆在理賠範疇。另外在個人財產部份則全面擴大包含：工作場所或出差期間的個人財物、暫時租賃或搬遷費用、急難救助金、證件重置費用以及清理費用、第三人責任保險、竊盜損失與輕損地震等均在承保範圍內。此外，國內騎乘機車人數眾多，此保單更進一步的將住家50公尺範圍內的自有機車也納入理賠，倘發生火災意外事故損毀也無須擔憂。以投保坪數20坪/動產保額50萬為例，年繳保費不到千元，就可享有居家周全防護!

即日起於泰安產險官網，線上投保住宅火災保險或綠能居家綜合或動產商品享優惠。泰安產險說，從即日起至12月31日止，完成線上投保還有機會獲得iPhone 12等多項好禮。

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