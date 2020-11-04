電競實況正妹「阿樂」林妤臻，昔日穿著深V爆乳開衩泳裝走紅，因此被封為「隱乳女神」，近來人氣高漲的她接下內衣代言廣告，而在IG曬出一系列廣告照片時，一對傲人雙峰幾乎要呼之欲出，讓網友眼睛狂吃冰淇淋。

阿樂近來接下廣告內衣代言，只見她對於代言人一職相當盡責，先是詳細說明此款內衣優點，接著寫下：「舒服的內衣真的是可遇不可求的！」看來就連身為代言人的她也讚不絕口，接著更曬出多張性感美照，只見她穿著橘紅色內衣，穿在外面的白色襯衫右側更是滑落手臂上，並且露出白嫩香肩，但最吸引眾人目光的，莫過於一對34C傲人雙峰幾乎要撐破內衣，畫面相當養眼惹火，讓網友看的是鼻血直流。

對此網友紛紛留言：「這也太辣了吧，真的不考慮出本寫真集嗎」、「阿樂怎麼能同時擁有美麗外貌及性感身材」、「鼻血狂噴，我快看不到明早的太陽了」，對於她近來的內衣廣告照讚賞不已。

之前阿樂曬出一系列自拍照，只見她頭髮凌亂趴在床上，還強調自己放了素顏照，希望粉絲不會因此脫粉，不過倒是被大讚素顏也是很美，讓她忍不住笑回：「變年輕了」。

(中時新聞網)