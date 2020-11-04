全球電動車龍頭特斯拉(Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk)周二承認，為了量產 Model 3曾一度只差1個月就破產，而當時他們還告訴投資人，公司現金流充裕，加募資金只是為了防止經濟衰退與全球車市需求疲軟。

馬斯克說：「離破產最近差不多只有1個月時間。從2017年中到2019年中，Model 3的生產持續處於極度壓力和痛苦中，產能、物流都如同地獄。」緩解Model 3產能與物流地獄者應是特斯拉在上海開設的超級工廠，馬斯克稱該廠目標每年量產15萬輛Model 3，加上加州總廠後Model 3、Model Y在2021年目標年產量是25萬量。

事實上，2019年初在Model 3季產量仍不到6.3萬輛時，馬斯克在自動駕駛日、對法人投資人的視訊會議上都大肆宣傳至今仍未實現的全自動駕駛就快面世，籌到數十億美元規模資金。

特斯拉上個月發表今年第3季財務報告，實現連5季盈利且營收破紀錄，不過未再單獨列出Model 3銷售，而且分析財報可知，盈利主要仍來自碳排放額度銷售，車輛盈利能力仍有提升空間。周二特斯拉在那斯達克股價大漲5.84%，盤後又補漲0.26%，暫報425美元。

(中時新聞網)