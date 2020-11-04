補教名師高國華和陳子璇9年前登記結婚，兩人當年不顧男方已婚身分，在車上舌吻被拍，高國華不久就和二婚太太蔡郁璇離婚並扶正陳子璇，又和陳子璇上節目，強調女方是他此生唯一真愛，今(4日)週刊報導高國華帶濃妝妹回家，與陳子璇婚姻又亮紅燈。

高國華9年前被爆出軌陳子璇，兩人後來上《今晚誰當家》，求問命理師李建軍未來命運，李建軍在節目上看蔡郁璇照片，直說高國華和蔡郁璇結婚8年，男方寵愛女方的方式完全錯誤，才讓兩人漸行漸遠，更直言兩人在性方面是「一蹋糊塗」，「就說你8年，最多有1年的性」。

陳子璇後來在節目上告白，說高國華曾跟她表示已經跟蔡郁璇協議離婚，才願意走下去，並自責：「我跟他（高國華）認識的時間點不對」，因為很愛對方所以不願後悔，接著落淚，高國華不捨，鏡頭前牽起陳子璇的手，承認過去忙於工作疏忽家庭，才導致上一段婚姻破裂，並強調：「我認識陳子璇，我覺得是我這輩子可能是唯一碰到的真愛」。

據《鏡週刊》報導，陳子璇這半年來在大陸工作，和高國華分隔兩地，高國華近日被拍到和先前曾被目擊的濃妝妹過從甚密，而先前高國華就澄清兩人只是「多年老友」，如今又傳緋聞，當事人暫未回應。

(中時新聞網)