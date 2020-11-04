國民黨前主席、青雁教育基金會董事長洪秀柱主持「護憲保台」論壇第17集，邀請國民黨立委鄭麗文一起探討國內外民主亂象。對於美國總統大選，洪秀柱指蔡政府獨押美國一邊，更是亞洲唯一押川普的國家；鄭麗文表示，美國近年來對外及內部問題處理得一塌糊塗，川普把疫情搞得一團糟，選情本就不被看好，親美華人圈為挺川普還造假新聞，當下台美皆發生「總統帶頭作亂該怎麼辦」的疑慮。

洪秀柱表示，台灣應跳出美國大選的激情，蔡政府不該把台灣變成美國的馬前卒，更不該讓台灣變成台海的火藥庫。鄭麗文認為美國對於台灣的期待，是不要成為兩岸問題製造者，認為民主黨執政之後，可能要求蔡政府換掉國安會祕書長和外交部長。

洪秀柱提醒，由外交部長吳釗燮「目前不尋求建立全面外交關係」的發言得知，美國不願被拖下水，只願意賣軍火給台灣。

鄭麗文特別提出，蔡英文應該多做兩岸交流。國民黨內有人批評洪秀柱此時還去對岸交流，是自找麻煩。鄭麗文認為，國民黨不該因一二次的敗選，就連祖宗都不要了。

洪秀柱也表示，日前到大陸參加第三屆青年論壇，其目的是認為兩岸交流不能斷，尤其是青年交流！在大陸期間對於他們對防疫工作的嚴謹，印象深刻。相對台灣的防疫作為確實較為寬鬆！遺憾兩岸未能就防疫經驗互為交流。

兩人最後提到台灣的治安問題，尤其在馬來西亞女學生的命案後，爆出治安會報一年多沒開，社會安全網出了嚴重問題，不只刑事大案，甚至台灣涉及的跨國詐騙案等，都嚴重傷害台灣的國際形象，充分凸顯蔡政府內政治理能力的不足。希望國民黨對政府的監督能更為加強！

(中時 )