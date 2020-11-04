新北市消防局第四大隊新店消防分隊隊員魏旭昇（右），日前休假時在餐廳救援一名昏迷倒地婦人。（照片來源：新北消防四大隊臉書）

日前一名婦人在北市公館一家餐廳突然倒地昏迷，正當員工、客人一陣慌亂打119求救時，從2樓走下來一名皮衣男子，冷靜指揮現場，用AED（自動體外心臟電擊去顫器）電擊後持續CPR，直到消防人員接手，成功保住婦人性命。之後這名神秘皮衣男身分曝光，原來他是新北市是新北消防局新店消防分隊隊員魏旭昇。

新北市消防局表示，現年40歲的魏旭昇綽號「老魏」，為專19期畢業，目前在消防局第四大隊新店消防分隊服務。10月29日晚間7時許，魏旭昇與家人一同前往台北市公館一間餐廳用餐，從2樓下樓結帳時，發現店內一名年約50歲的婦人疑似突發心肌梗塞，倒臥在地板上，失去呼吸心跳，餐廳員工正聽從北市消防局人員透過電話，線上指導急救中。

魏旭昇立即將小孩安置，指揮現場人員拿來AED，利用AED給予電擊外並持續CPR，直到北市消防局隊員抵達，送往台大醫院搶救下，順利恢復生命跡象。

新北市消防局長黃德清在臉書公開表揚魏旭昇的義舉，他更指出，全民都該學會CPR並認識AED，熱心的消防員出手相救，若下次發生在大家的身邊，也希望大家能無懼的伸出援手。

(中時新聞網)