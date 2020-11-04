美國總統大選結果即將揭曉，但今年大選因為郵寄選票有可能發生選舉爭端。國民黨立委曾銘宗今天在立院財政委員會質詢財政部次長阮清華，若大選後衍生重大爭議，造成股市動盪，國安基金是否進場護盤？阮表示，只要符合《國安基金管理條例第八條》規定，不排除召開臨時會議就股市護盤做討論。

國民黨立委賴士葆質詢，這次美國大選如果川普跟拜登得票數接近，這局有可能會拖一段時間才有結果，勢必對全球金融都有影響，國安基金有什麼考量？阮清華表示，國安基金一直都在關切國內外政經局勢國際股市狀況，特別是這次影響可能非常大，一直都有密切關注，包括歐洲市場也都密切關注。

賴士葆質詢，下次國安基金開會是什麼時候？阮清華表示，每三個月會開一次會，最近一次應該是明年一月，不過如果有必要召開臨時會，只要符合法律規定，有必要就會召開臨時會討論。

曾銘宗指出，《國安基金管理條例第八條》的條件是資本市場失序或有失序之虞，今天股市已經1萬2800點左右，每天交易量超過2000億，這樣看起來護盤機率高不高？

阮清華表示，都會密切關察，我們是小市場，跟國際密切連動，都有在觀察歐美、東北亞股市，會做通盤考量。目前國內股市穩健，目前維持1萬2000點以上，有上有下但相對平穩。曾銘宗提醒，護盤要依法行政，符合條件再護盤，阮也表示同意。

(中時 )