矽晶圓大廠環球晶（6488）法說會後，美系外資出具最新報告，給予「買進」評等，目標價570元。外資預估，環球晶Q4營收仍將維持成長力道，年增約3.2%，毛利率37.2%，營益率29.1%，而EPS則可達7.51元。昨天法說會上，董事長徐秀蘭也預測，4Q營收將持續成長，但因歐洲部分國家疫情嚴重而再度封城，可能會造成運輸成本增加，匯率若跟上季持穩，本季毛利率可能與上季接近或稍好。

徐秀蘭認為，第四季到明年有3個變數。一看疫情影響程度；二是觀察地緣政治因素後續發展，包括美中貿易戰等紛爭是否惡化；三是匯率因素，因環球晶逾6成營收以美元計價。環球晶目前除了韓國廠之外，各廠產能全開，稼動率滿載；韓國12吋新廠雖已量產，但受疫情影響，量產進度延遲2至3個月，預期到年底前，稼動率將達月產能17.6萬片的8成。

美系外資預估，環球晶今年全年的EPS為29.72元，毛利率為37.4%，營益率為29.3%；而2021年的EPS為32.59元，毛利率為37.3%，營益率為29%。

該外資指出，目前矽晶圓產業已經進入由谷底復甦的軌道，在邏輯IC方面，台積電(2330)已經在日前的法說會上宣布小幅調高今年資本支出目標年增約14%。強勁的市場需求，除了邏輯IC外，電源管理IC和記憶體也持續拉動矽晶圓供給呈現吃緊。

徐秀蘭認為，隨著5G、車用等半導體持續帶動矽晶圓需求增加，預期2022年、2023年供給將會吃緊，甚至可能面臨短缺。環球晶未來幾年以升級生產設備提升生產效率為主，除非客戶願承諾長約保證，才會考慮擴建新廠。

(時報資訊)