隋棠和老公Tony婚後育有2子1女，對育兒有自己獨到想法的她，日前帶著一家人移居南台灣恆春，放下光鮮亮麗的光環，和孩子融入大自然，體驗不同生活，不過隋棠向來給人完美媽媽形象，近日卻因老大Max一句話，讓她忍不住情緒失控，跟著罵回去，事後看監視器畫面才相當自責。

隋棠在臉書發文，透露睡覺時，Max發現房內的空氣清淨機一直發出「轟轟」聲，讓他氣得大吼「媽媽」，要她進房間幫忙關掉，已經累了一天的隋棠被這樣一叫，也失去耐心，嚴厲罵了Max：「我不喜歡你這樣吼我！很沒禮貌！超沒禮貌！我不想再聽到你這樣跟我說話！」

不過情緒發洩後，隋棠卻失眠了，回頭看監視器畫面檢討自己「剛剛怎麼就讓情緒失控了」，她也感嘆：「媽媽就是自知永遠無法做到滿分，但又永遠想追求滿分的一個逼人身份。」網友看了後也相當有共鳴，表示理解「當下很難壓抑不發火」、「真的沒有百分百的媽媽」、「不要太自責」。

(中時新聞網)