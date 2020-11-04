台中市議員何文海今天質詢說，今年九月台中市建設局在業務工作報告中指出，該局加強推廣路燈認養，開放民眾線上點「光明燈」，實行民間路燈認養計畫，今年申請件數已達187件，比歷年平均每年57件增加三倍之多，台中市期望透過路燈認養，結合民間與企業力量，用認養款項挹注電費，維護與汰換節能燈具，讓市府有餘裕經費挹注更多便民公共建設。

建設局長陳大田強調，路燈鼓勵大家認養都進公庫，捐獻認養有指定用途即專款專用，路燈捐獻者都有用「名牌」。

何文海說，經過了解民眾路燈認養並非專款專用，而是繳入市庫，這與台中市路燈認養網站內容及一般大眾對於認養的認知有極大落差，民間認養捐款不是用在路燈維護上，而是繳入市庫，這與台中市政府在業務工作報告中的說法明顯不符，何文海議員表示未將捐款專款專用，台中市政府是不是有欺騙民眾的嫌疑？

何文海建議，台中市政府必須修正目前路燈認養的方式，民間認養經費必須專款專用，且台中市政府可比照救護車捐贈的模式，如果認養人願意，可以將名字或企業名稱標示在路燈上，這樣在企業或者個人形象上有很好的推廣，如果路燈認養計畫可以使企業達到強大的廣告效果並提升企業形象，相信會有更多企業願意投入認養路燈計畫，這樣一來台中市對於改善夜間光源不足地區的效率一定可以明顯提升。

(中時 )