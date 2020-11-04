日前藝人澎恰恰丟出震撼彈，開記者會表示因拍電影欠下巨債2.4億，只能宣告破產，強調不會逃避責任，希望債權人能給點信心，也喊話各界不吝發他通告，事後確實看見澎恰恰南來北往硬撐工作，讓人看了有些不忍，也出現粉絲送暖金援，讓外界好奇澎恰恰若真不斷接收到各界的捐款幫忙，是否可能產生稅務問題？如今有專業律師出面說分明。

澎恰恰身扛龐大債務，只能積極接活動、演出，明言他不會挑工作，就為了讓債主安心，還爆出跟債主約在三溫暖喬債，讓人有些擔憂，本月1日他在音樂劇《麗晶卡拉OK的最後一夜》，就收到粉絲的關心，一名婦人趁與他握手時，偷偷塞了一綑千元鈔票給他，含淚告訴他：「謝謝你，請一定要加油！」，讓澎恰恰感動到不行，而這樣的願意伸出援手的人，相信不會只有一個。

據《自由時報》報導，律師游嵥彥表示，若是以個人身分接受他人捐款，確實會有贈與稅的問題，但這項稅務的納稅者，是贈與的那方，澎恰恰原則上不用負擔贈與稅，如若應繳贈與稅超過期限沒繳，又繳納方在台灣沒有可供執行的財產時，或者贈與人死亡時贈與稅尚未核課，才會改將受贈者列為納稅義務人。

游嵥彥律師還透露，也不是所有捐贈都要繳贈與稅，而是依遺產及贈與稅法規定，個人贈與稅有1年免稅額220萬元，同一個年度累計不超過這個金額，無論捐款人或是受贈的澎恰恰，都不需要負擔贈與稅的部分。

(中時新聞網)