美再對台軍售 民進黨：讓台捍衛和平更具信心 10:402020/11/04 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 MQ-9b SeaGuardian（海上衛士無人機）。（摘自General Atomic Areonautical官方網站） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國政府將出售4架MQ-9B無人機給台灣。民進黨今表示，這是美國在兩週內第三度提供我國重要的防衛性武器，讓台灣在捍衛台海和平與區域穩定上，更具能力與信心 民進黨指出，美國政府依照《臺灣關係法》，持續以具體行動履行「六項保證」的安全承諾。這次的軍售案，也代表美國國會跨黨派對台灣的支持，證明台美關係持續深化。 民進黨表示，民進黨也會在既有的合作基礎上，鞏固台美關係，並與理念相近的國家互動，為區域和平穩定貢獻台灣的一份心力。 (中時 ) #軍售 #無人機 #民進黨 #美國 #和平 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美再售我無人機 府：有效提升國軍全時段監偵能力 08:562020/11/04 政治 川普選前瘋狂對台軍售 陸專家爆背後驚天陰謀 11:052020/11/04 政治 經長有信心：不管哪黨執政 都會支持台灣 04:102020/11/04 財經焦點 美對台保留 高階軍用GPS落空 04:102020/11/04 焦點新聞 川普、拜登皆會強硬對中國！傅高義：差別在於「亂」與「不亂」 07:002020/11/04 政治 美軍售無人機 外交部感謝美國履行安全承諾 10:272020/11/04 政治 台積電、聯發科 外資齊按讚 04:102020/11/04 證券．權證 陳菊該為新聞自由發聲 04:102020/11/04 時論廣場 國防部：中共對台武嚇 不隨美政權而變 04:102020/11/04 兩岸要聞 嚴德發：國會已同意的軍售案 不會生變 13:242020/11/04 政治 政治熱門新聞 韓國瑜的「追蹤器」找到了？網驚爆一定藏在這 - 政治 比民調還準？美博弈網站曝：全美多數賭徒下注「他」當選總統 - 政治 美大選民進黨押錯寶？林濁水爆駐美代表內幕 - 政治 川普選前瘋狂對台軍售 陸專家爆背後驚天陰謀 - 政治 新聞透視》被抓包還卸責 電火球慘被小英電 - 政治要聞 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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