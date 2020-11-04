美國政府將出售4架MQ-9B無人機給台灣。民進黨今表示，這是美國在兩週內第三度提供我國重要的防衛性武器，讓台灣在捍衛台海和平與區域穩定上，更具能力與信心

民進黨指出，美國政府依照《臺灣關係法》，持續以具體行動履行「六項保證」的安全承諾。這次的軍售案，也代表美國國會跨黨派對台灣的支持，證明台美關係持續深化。

民進黨表示，民進黨也會在既有的合作基礎上，鞏固台美關係，並與理念相近的國家互動，為區域和平穩定貢獻台灣的一份心力。

(中時 )