台北捷運該由誰來主導，北市、新北吵不完，交通部長林佳龍今日接受「周玉蔻嗆新聞」專訪時指出，捷運的興建與營運可以分開，在人才和成本考量下，由一家總公司負責全國興建，營運則要跟在地結合，雙北的問題，可以透過整合總公司，並依照股權產生董事，雙方按比例入股，「要賺大家賺、要賠一起賠」。

林佳龍日前與台北市長柯文哲、新北市長侯友宜與基隆市長林右昌進行4長對話，周玉蔻好奇林是如何說服3名市長各退一步，取得共識。林佳龍說，這件事情進行了3個月，他並非從單一路線去看問題，而是從區域發展、國土規劃角度，解問題就像在解聯立方程式，得到大家都滿意的解答。

林佳龍表示，基隆在台鐵之外得到基隆捷運、新北可以解決汐止塞車、北市得到內湖塞車的舒緩，各方都有得利。其中基隆輕軌原本只到南港展覽館，現在延伸南港車站變成4鐵（板南、汐民、台鐵、高鐵）共構，讓中間變成一個大車站地區，不只有利開發，還讓基隆沿線每個車站都是住商發展的好地區。

被問到難道不擔心幫柯、侯做了「天上掉下來的政績」？林佳龍回答，交通建設不能分黨派，吵架短期會有聲量，長期則要從競合、磨合到整合。

談到全國捷運的興建，林佳龍強調最好有一個單位主導，現在柯文哲講捷運是北市蓋的北市該主導，侯友宜則認為新北市出錢多、里程長，應由新北主導。然而建設與營運可以分開，台灣就這麼大，軌道興建可以整合，但營運要跟在地結合，可以成立一間總公司，大家依照股權產生董事，按比例入股，要賺大家賺、要賠一起賠。

他說，台北捷運公司交通部也有股份，他初步的想法，是在董事會中增加新北比重，讓新北發聲，雙北合則兩利，分成兩個公司就像現在，面臨同一條路線讓誰來主導的問題。

林認為，柯文哲、侯友宜都有可能成為國家領導人，大家有這樣國土規劃、區域發展的新，要拿出高度，一起找到最好的模式，而且捷運營運不只運輸，還有其他服務，悠遊卡、一卡通可以整合，甚至對國際觀光行銷，帶來國際旅客。

(中時 )