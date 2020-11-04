2020年11月各大電商平台也會盛大舉辦雙11購物節，提供許多優惠活動來吸引消費者。產險業者在11月購物季也提供網路投保的優惠活動，讓民眾以更優惠的價格投保民眾需要的保障，幸運者還可以得到大獎。

除第一保在11月響應購物節的熱潮，即日起推出為期3周的「雙11+第一」不孤單的第一強省專案外，泰安產險網路投保在「雙11」也加碼，泰安產險表示，該公司雙11活動時間是從11月11日至11月30日止，網路投保不分險種單筆訂單滿888元 即可以抽airPods及小米戶外藍芽喇叭。

華南產險則表示，該公司配合「雙11」促銷搶先購，以「強制險好康優惠」訴求，並與旅綜險、寵物險共同抽獎，頭獎最高4萬元百貨禮券，同時加保任意險加碼抽5,000元禮券，機車再送20km免費道路救援。

除了上述產險公司外，各產險在11月網路投保也都有優惠活動，旺旺友聯則是從即日起到2021年1月3日止前投保任一險種，該公司就會從每筆保費中存下10元捐助給公益團體做愛心。若是投保行動電話險、汽車險或機車險還能額外再享Apple AirPods Pro、萬元賣場即享券等多重好禮的抽獎機會，續保戶也有專屬好康。

富邦產險指出，該公司官網每月持續舉辦網路投保「上網保富邦，月月抽好康」抽獎活動，獎項包含Philips舒眠抗敏空氣清淨機、momo萬元紅利金及新光3越萬元禮券等。另針對投保指定個人險商品與旅綜險專案者，舉辦「健康照護 與愛同遊」抽獎活動，獎項包含Dyson涼風空氣清淨機、任天堂Switch主機+健身環大冒險、GARMIN GPS腕式心率跑錶，加碼再抽最大獎項iPhone 12。

新光產險11月份嘉年華活動期間，新光產表示，只要透過「新光幫我保」網站投保車險（強制險+任意險）或其他保險（單筆簽單金額$300元以上），即可獲得乙次抽獎資格，最大獎有最夯的Apple watch（價值14,400），另外還有大潤發、家樂福等禮券！

明台產險表示，從即日起至年底前，透過明台產險官方網站線上投保汽／機車強制險加任意險或旅遊險或租車險或寵物險，即可獲得抽獎資格（11月抽55吋4K顯示器、12月抽128G平板）。活動期間內，透過明台產險官方網站線上投保汽車強制險加車體險，即可加碼抽藍芽耳機；透過明台產險官方網站線上投保汽機車強制險加任意險，並於到期30日前完成續保，還可加碼抽超商1,000元商品卡。

(工商 )