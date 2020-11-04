中央銀行宣布11月12日將發行第九套台灣國家公園采風套幣系列「澎湖南方四島」平鑄套幣，發行量20,000套，每套購價400元，仍委託台灣銀行各分行公開發購，每人每次限購一套，明年將發行第十套「壽山國家自然公園」，也為這個系列套幣寫下「十全十美」的最終章。

央行發行局局長施遵驊表示，「澎湖南方四島」平鑄套幣，為臺灣國家公園采風系列第九套，以澎湖南方四島國家公園為主題。內嵌109年版50、20、10、5及1元硬幣各1枚，並搭配1枚主題章牌。章牌正面圖案為著名的玄武岩海蝕地景「藍洞」，以彩色呈現。背面圖案為綠蠵龜及軸孔珊瑚。

施遵驊指出，這次套幣內容介紹由玄武岩火山地質所形成的四座主要島嶼，與東吉之眼、西吉嶼玄武岩地景、東吉嶼洋樓、西吉嶼聚落等獨特地質、人文景觀，以及孕育豐富海洋物種的珊瑚礁群聚與礁岩生態系，饒富教育意義，值得收藏，歡迎愛好套幣民眾踴躍購買。

「澎湖南方四島」平鑄套幣內容與圖案，均經海洋國家公園管理處及相關專家與學者審訂，施遵驊說明，目前已規畫明年發行第十套的高雄「壽山國家自然公園」套幣，也象徵這個系列套幣「十全十美」的發行。

(工商 )