一年一度的地價稅於11月1日開徵，臺灣企銀祭出優惠，綁定臺企支付（台灣Pay）早鳥繳稅，除享免手續費外，並有機會拿到百元回饋金，要讓民眾「繳稅不心碎」。

臺灣企銀為回饋客戶長期的支持與愛護，推出超值限量現金回饋活動。只要利用「臺灣企銀行動銀行APP」或「台灣行動支付APP」兩大好幫手，綁定臺灣企銀金融卡或帳戶成功繳納地價稅，前8,000筆交易的客戶，將直接回饋新臺幣100元至扣款帳戶。

此外，用上述兩大APP綁定臺灣企銀信用卡，前8,000筆繳地價稅的客戶同樣能賺100元回饋金，臺灣企銀將直接回饋至客戶信用卡帳上折抵消費金額。

該活動一張地價稅單限回饋一次，要讓客戶稅單QR Code輕鬆掃、輕鬆繳、輕鬆賺回饋，活動期間自今年11月1日起至12月2日止，限量回饋名額有限。

臺灣企銀表示，面對新冠肺炎疫情影響，民眾想在家輕鬆繳稅、不出門，可多加利用台灣Pay行動支付，一方面可體驗數位科技帶來的安全及方便性，另一方面還能降低接觸感染風險，此外，民眾還可透過手機即時查詢繳稅交易情形，讓民眾在家繳稅也能安全又安心。

臺灣企銀全力打造數位金融環境，推動數位金融服務，持續數位轉型發展及資訊系統升級，近期推出的24小時線上信貸平台「享e貸」，上線後客戶好評不斷，進件量倍增。

臺灣企銀積極走入客戶生活場域，以客戶需求為核心，重視客戶體驗，數位道路將全面升級，期望提供客戶更寬廣、更優質的數位金融體驗。

(工商 )