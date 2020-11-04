第一銀行突破電商專屬的雙11購物節，於11月2日至11月30日活動期間祭出百萬回饋金準備大放送給客戶，參與活動即有機會獲得最高32,751元回饋金。第一銀行不僅為首間端出金融商品參加雙11戰場的銀行，還祭出業界從未有過的高額回饋金，回饋給線上完成任務的客戶，挑戰數位銀行霸主。

本次活動優惠涵蓋了信貸、一卡通聯名卡、基金定期（不）定額與美金定存等客戶最常交易商品。只要線上新申辦信貸並成功撥貸30萬元以上，即可獲得最高8,888元回饋金抽獎機會一次；線上申辦一卡通聯名卡新卡並綁定電子帳單，消費金額每達1,111元即可獲得1,888元回饋金抽獎機會一次。

另外，線上新約定基金定期（不）定額累積扣款每達1,111元，或線上新承作美元定存單筆每達1,111美元，可獲得1,088元抽獎機會一次。累積交易金額越多，抽獎次數越多，最高可抽21,640元。各種優惠僅回饋透過第一銀行數位平台交易客戶，因此已經擁有或是準備要申辦近期很夯的iLEO數位帳戶（享有12萬元內1.2％高利活存優惠）的客戶很適合參加此活動。

此外，活動期間內轉發活動訊息給好友，且好友點擊次數進入活動排行榜者，個人最高可獲得11,111元大獎，不需要購買任何商品，不需要參加抽獎，只要完成「轉發」即有機會獲得，若再加上最高可抽21,640元，個人總回饋金上看32,751元。

第一銀行表示，本次活動祭出高額回饋金，除期望客戶能轉換並習慣使用數位平台，亦要讓客戶體驗第一銀行不受時間與地點限制的優質數位金融服務。

(工商 )