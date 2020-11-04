網購平台年度盛會雙11將至，華南銀行提供卡友絕對要搶的優惠，攜手10大電商平台，含momo購物、PChome線上購物／商店街、東森購物、YAHOO購物中心／超級商城／拍賣、蝦皮購物、博客來、淘寶網等合作，週週滿額回饋，卡友只要輕鬆動動手指頭，即可賺入刷卡金。

網購血拚祭出活動好康給卡友，只要於11／2～11／8至YAHOO購物中心、YAHOO超級商城、YAHOO拍賣消費滿額分期，登錄後立即享有10％回饋，11／1～11／8至PChome線上購物、11／1～11／6至momo購物、11／1～11／11至蝦皮購物滿額分期，登錄後最高享12％回饋。

另11／9～11／15更針對雙11再加碼，於PChome線上購物、momo購物、東森購物、YAHOO購物中心等消費滿額分期，完成登錄回饋率最高20％，若再搭配超級現金回饋卡、享利樂活Combo卡，回饋率上看21％。如果錯過指定時段消費的卡友也不用煩心，全月於指定網購通路消費滿額分期並完成登錄，也能立即享有最高8％回饋。讓您優惠回饋一整個月。

接著百貨週年慶開跑，遠東百貨週年慶使用華南銀行信用卡消費，單筆滿6,000元分6期送250元，第一波首12日消費滿8,000元再加碼贈200元，加計百貨提供5,000元送500元及銀行限量簡訊優惠300元，回饋率更可高達15％。另11／1～11／30於新光三越百貨單店單筆消費滿6,000元贈200元刷卡金，累積滿額並登錄最高送3,000元刷卡金，讓您刷越多賺越多。

(工商 )