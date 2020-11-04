阿里巴巴旗下螞蟻集團A＋H同步掛牌前夕突被喊卡，引起市場震撼。螞蟻集團4日在港交所公告，H股首次公開發售及H股上市將不會按照招股章程所載的時間表進行，香港公開發售的申請股款，即連同1％經紀佣金、0.0027％證監會交易徵費以及0.005％聯交所交易費，將不計利息分兩批退回。

根據公告，第一批退回於11月4日，就全部或部分不獲接納申請，發送白表電子退款指示、寄發退款支票及退款；第二批退回於11月6日，會就全部申請（只限於第一批退回項下尚未退回部分）退款。

香港經濟日報報導，螞蟻「A+H」上市齊齊受阻，投資氣氛轉弱下，阿里巴巴股價短期不排除受一定負面影響。阿里巴巴H股4日開低9.3％報272港元，跌穿50日線，創逾一個月低。截至10點5分，跌勢稍有拉回，報279.6港元，下跌20.2港元，跌幅6.74％。

阿里巴巴發言人回應，「會和螞蟻集團一起，積極的配合和擁抱監管，相信螞蟻的同學，有這個信心，也有這個能力把工作落實好。社會希望我們更好，我們也必須用一如既往的努力實現和超越社會的期望，這是我們這群人的責任」。

富達國際基金經理Hyomi Jie分析，當一間企業對整體經濟以至社會的影響力愈來愈高，政府對其之監管亦可能隨之增加，籲投資者需繼續留意監管狀況。

(工商 )