傳動系統元件大廠上銀科技第三季因半導體、醫療器材、5G及自動化設備等行業短急單湧現，是工具機業少數有匯兌利益的廠商，匯兌利益1.15億元挹注，EPS回升至2.91元，創近8季同期新高，前三季EPS為4.27元。4日股價上漲3.5元而以260.5元開出，成交量激增，目前呈現上漲走勢。

上銀3日公布第三季合併營收58.73億元，營業毛利16.69億元、營業淨利6.61億元、業外收益4.09億元，其中人民幣、歐元兌美元匯率升值認列匯兌利益，足以抵銷新台幣兌美元匯率升值而產生匯損部分，匯兌利益金額1.15億元，稅前淨利從去年同期的4.45億元倍數增加至10.7億元，稅後淨利8.78億元、淨利歸屬母公司9.26億元，EPS從去年同期1.22元翻倍增加至2.91元，創近8季同期新高。

上銀前三季合併營收151.16億元、營業毛利為41.29億元、營業淨利12.63億元、業外收入3.98億元，其中匯兌利益0.35億元、稅前淨利16.61億元、稅後淨利11.96億元、淨利歸屬母公司13.62億元、EPS為4.27元。

大陸汽車及工具機需求增溫，上銀滾珠螺桿及線性滑軌再度湧現短急單，11月訂單滿載，開始接12月訂單，目前線性滑軌在手訂單能見度1～1.5個月，滾珠螺桿訂單能見度增溫而達2個月。

法人預估，上銀10、11月每月出貨至少20億元，12月歐美客戶向來因聖誕節及新年假期、年終盤點，放緩拉貨速度，今年又新增疫情再起變數，上銀第四季合併營收58～59億元，比去年同期成長45％～46％，全年合併營收年增幅不到一成。

(工商 )