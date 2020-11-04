大陸近期瘋傳一段感人的故事，重慶一名當年82歲老人2004年準備第三次結婚時，發現新婚對象和第一任妻子一樣，在嘴角相同地方有一樣的胎記，一問之下驚喜發現對方即是失聯60年的妻子；原來兩人當年因抗日戰爭失去聯繫，各自再度嫁娶後、離婚，如今緣分又讓他們相聚，成為當地傳為佳話的愛情故事。

男方在1936年經長官的介紹下認識了女方，兩人結婚後沒多久「抗日戰爭」爆發，身為軍人的男方趕赴戰場，當時通訊設備不像現在發達，加上戰爭後戶籍遷徙，雙方就這樣斷了聯繫，這對年輕夫妻就這樣斷了聯繫，李德芬一個人在家鄉等待著丈夫歸來，然而一等就是60年。

82歲老人結婚第三次發現，對象竟然是失聯60年的第一任妻子。（圖/翻攝自微博）

兩人分開後雖然心繫著彼此，但仍各自嫁娶，也不放棄尋找對方下落，男方在第2段婚姻中有了一雙兒女，然而後來他卻被抓去「勞動教養」21年，不但離了婚出獄後也沒有生活保障；而女方也再婚並改名，不過後來婚姻生活並不幸福，同樣只能離婚收場。

然而多年後兩人重逢，男方一見到女方就相當激動，因為他發現女方嘴角，有著和自己當年結髮妻一樣的胎記，他小心翼翼的提問「你認不認識一個叫做李德芬的舊人」，第一次見面的兩人就這樣緊緊擁抱在一起，這個擁抱他們等了60年，不久後兩人正式登記結婚。女方2009年因病去世，20天後男方也因為思妻過度，追隨妻子而去。

(中時新聞網)