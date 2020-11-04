用電鍋蒸水煮蛋卻爆開，每顆雞蛋裂的像是蜘蛛網，看上去很難吃，對此網友也分享1招，煮出來的雞蛋超級完美。（圖／翻攝自Dcard）

用電鍋蒸「白煮蛋」也不簡單，一名網友分享自身經驗，把雞蛋放到電鍋蒸，卻發現每顆都變成「蜘蛛蛋」，破碎不全，還流出蛋白、蛋黃，看起來難吃到不行。貼文引發網友熱議，也有人分享阿嬤的作法，「盤子上面放浸濕的廚房紙巾，然後放上蛋，但是不要疊上，外鍋放一杯水，每顆都有熟，超級完美！」

網友在Dcard上分享，原本只是想要吃白煮蛋，便將雞蛋放入電鍋蒸，沒想到成品竟像是「蜘蛛蛋」，破碎不全，讓他超崩潰，也忍不住大嘆「人生好難！」從照片中可見，電鍋中的10多顆雞蛋蒸完竟支離破碎，有些還大爆開，流出蛋白與蛋黃。

貼文曝光後，引發網友留言討論，「傳說中進廚房有機會爆炸的危險人類」、「連水煮蛋都可以煮成這樣不簡單」、「我以為看到雞蛋糕」、「美食獵人？ 葡萄蜘蛛蛋？」、「我還以為很簡單，看到這樣才知道原來也有眉角」。

另也有專業網友指出，雞蛋要記得退冰，否則內外溫差太大，會使雞蛋容易爆掉；且雞蛋也可以盡量分散，用濕的廚房紙巾鋪在下面，比較不會那麼乾。「我是用那個架子上面放一個瓷碗，碗內放雞蛋，然後碗內的水淹過半顆雞蛋，外鍋放一杯水，煮出來很好吃」、「我都是盤子上面放浸濕的廚房紙巾，然後放上蛋，但是不要疊上，外鍋放一杯水，每顆都有熟，超級完美！（阿嬤教的）」。

(中時新聞網)