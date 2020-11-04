台北中山九昱希爾頓逸林酒店首次推出「雙11快閃優惠」，住房部份以今年一推出便大受好評的「逸字千金住房專案」進行48小時快閃活動，只要姓名裡有「台、北、中、山、九、昱、希、爾、頓、逸、林」任一個字，就能折抵專案$1000，兩個字抵$2000，其中「林」更是大姓，每房最多折抵$3000，等於最低只要$999即可入住一晚，只要姓林就能折抵$1000元，專案堪稱飯店業創舉。

千金回來了！在一週年時推出即大受好評的「逸字千金住房專案」又回來了！逸字千金住房專案可說是網友指名敲碗希望回歸呼聲最高的住房專案之一，有的旅客在上次專案期間甚至入住了9晚。這次因應雙11檔期特別回歸，於2020／11／11上午10點至11／13上午10點開放48小時快閃，可預訂「逸字千金專案」訂房，可預訂2020／11／11至2021／01／31的房間（跨年12／31、1／1不適用），專案每日限量5間房、平假日同價，每晚只要$3999，即可雙人入住逸林客房1晚（純住房不含早餐）。

入住逸字千金專案除了可享Alley麗餐廳早餐買一送一優惠（早餐每客$700＋10％）外，也同步推出「千金升等優惠」，只要在48小時快閃期間預訂逸字千金住房專案，就能以優惠價$1111加價升等至林隅套房，享受超美浴缸與寬敞的客廳臥室空間。逸字千金住房專案雙11快閃優惠，預訂期間僅限2020／11／11上午10點至11／13上午10點（共48小時），每人每日限訂2間房、最多連續入住5晚，僅接受電話預訂，訂房專線：02-6618-2174、02-6618-2177。

在餐飲方面， 2樓Alley麗餐廳推出「雙11快閃優惠」，於2020／11／09至11／13五天期間，可享商業午間套餐雙人$1111的超值優惠，不論是香嫩多汁的春雞配雞油飯、紅咖哩豬膝薯泥還是最受歡迎的和牛臉頰藜麥飯，品味湯品、前菜、主菜與茶飲的精緻套餐，雙人份原價最高$1716，雙11快閃優惠期間通通只要$1111，等同64折。

台北中山九昱希爾頓逸林酒店針對雙11檔期推出限時快閃優惠，訂房限時48小時搶訂（自2020／11／11上午10點至11／13上午10點止）；餐飲優惠限時5天（自2020／11／09-11／13午餐餐期），詳情請洽台北中山九昱希爾頓逸林酒店官方粉絲專頁查詢。

(中時 )