由於近日蘭嶼電廠發電用油低於安全存量，台電表示，蘭嶼電廠目前柴油庫存量約為197公秉，經評估可維持約18天發電量，並無立即停電之虞，台電已與中油公司擬妥後續油品運補計畫，預訂本週末即安排船運公司運油至蘭嶼，以維持機組穩定運轉，民眾無須恐慌。

台電指出，蘭嶼電廠位於台東縣蘭嶼鄉，為一離島小型火力電廠，共有六部柴油發電機組，組總裝置容量6,000KW。近期因東北季風致海象不佳，船運停航，目前蘭嶼電廠柴油庫存量約為197公秉，雖低於安全庫存量，但以每日用油量約11公秉計算，仍可維持約18天發電量，目前並無立即停電之虞。

台電說，船舶運輸須考量海象影響，而台電所屬各離島電廠均有燃油儲存安全庫存機制。台電表示，已與中油公司接洽後續油品運補計畫，並每日盤點柴油庫存量，預計本週末即安排船運公司運油至蘭嶼，待天候更趨穩定後即可維持正常運補，以維持機組穩定運轉。

(工商 )