行動支付日漸深入民眾生活，除提供消費、搭車及轉帳等便利服務外，多元化的生活繳費服務，更是吸引用戶持續使用的重要功能之一。為提供民眾更全方位的繳費服務，LINE Pay生活繳費項目持續擴增，即日起再新增彰化縣、台東縣兩縣市地方稅捐的支付服務，配合109年度地價稅開徵，使用LINE Pay Money繳費祭出超值優惠，繳納指定縣市地價稅可享LINE POINTS 2％點數回饋。

目前共有七縣市可使用LINE Pay Money繳納地方稅，包含臺北市、桃園市、雲林縣、臺南市、高雄市，及10月新增的彰化縣、台東縣。除了桃園市地方稅需透過桃園市市民卡APP繳納外，其餘縣市均可自LINE Pay「生活繳費」功能選用LINE Pay Money繳納地方稅捐，不僅免手續費，指定縣市更提供「綁定個人資料」服務，除會將未繳帳單自動顯示於「待繳稅單」中，還可透過「LINE錢包」官方帳號接收提醒繳費通知，不僅方便查詢待繳帳單，也不會錯過繳費期限。

LINE Pay生活繳費除擴大地方稅縣市外，勞動部就業安定費、潤泰社區管理費亦開始提供繳費服務。年底前透過LINE Pay生活繳費功能，選用LINE Pay Money繳納包含停車費、水電費、瓦斯費（含中油天然氣）、有線電視費（含寬頻費用）、健保費、學雜費、臺北市聯合醫院醫療費、規費、社區管理費等指定生活繳費項目享LINE POINTS 2％點數回饋。

另繳交信用卡費LINE Pay Money也有提供優惠，聯邦卡友年底前，繳費當月透過聯邦銀行帳戶儲值成功任一筆，即享繳納信用卡費2％點數回饋，若使用聯邦賴點卡的卡友原刷卡消費已享有2％點數回饋，與繳費2％回饋合計後等同是4％的LINE POINTS回饋。繳納新光銀行信用卡帳單亦有優惠，2020年11月15號前繳卡費不限金額即可抽LINE POINTS 300點。利用手機行動支付繳費快速又方便，民眾可多加利用並享優惠。

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