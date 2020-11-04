A股開盤持穩 滬指小幅震盪 10:512020/11/04 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸股市4日開盤持穩，維持小幅震盪走勢。上證指數4日開盤報3,273點，升2點或0.07％；截至10點25分，報3,267.16點，跌3.91點，跌幅0.12％。 深成指開盤報13,586點，升6點或0.05％；現報13,627.33點，升47.29點，漲幅0.35％。 創業板指數開盤報2,747點，升3點或0.12％。現報2,748.6點，上漲4.29點，漲幅0.16％。 各概念股個別發展，水泥、鋼鐵、煤炭、石油、有色金屬、電力、房地產股持穩；化工、金融股偏弱。 (工商 ) #開盤 #持穩 #日開盤 #現報 #漲幅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台指期大漲 逆價差縮 04:102020/11/04 證券．權證 市場靜待美國大選結果 台股早盤開盤小漲 09:102020/11/04 財經 全球下注370億 賭盤多押川普贏 04:102020/11/04 國際大事 十四五規劃點火 陸消費、科技衝鋒 04:102020/11/04 投資理財 《國際金融》屏息等待美選舉結果 歐股衝至近一周高點 10:002020/11/04 財經 《台北股市》盤中焦點股：豐祥-KY、凱美、新日興、隆達、晶電 10:172020/11/04 財經 美大選後 台陸股市有看頭 04:102020/11/04 投資理財 宏碁小金雞 智聯、展碁營運靚 04:102020/11/04 產業．科技 雙11催油門 陸股基金漲聲響 04:102020/11/04 投資理財 《電腦設備》融程電Q3獲利創高 Q4營運持穩高檔 08:012020/11/04 財經 財經熱門新聞 業界曝疫苗破局致命傷 東洋遭爆殺跌停 - 財經 今投票 白宮新主人倒數揭曉 - 財經要聞 - 工商時報 面板、太陽能大翻身 謝金河曝3慘業只剩它還在拚 - 財經 美大選爆最慘結局 專家：美股ETF不等人 恐大暴殺 - 財經 美大選後將出手打馬雲？專家爆背後驚人真相 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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