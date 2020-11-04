大陸股市4日開盤持穩，維持小幅震盪走勢。上證指數4日開盤報3,273點，升2點或0.07％；截至10點25分，報3,267.16點，跌3.91點，跌幅0.12％。

深成指開盤報13,586點，升6點或0.05％；現報13,627.33點，升47.29點，漲幅0.35％。

創業板指數開盤報2,747點，升3點或0.12％。現報2,748.6點，上漲4.29點，漲幅0.16％。

各概念股個別發展，水泥、鋼鐵、煤炭、石油、有色金屬、電力、房地產股持穩；化工、金融股偏弱。

(工商 )

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