晶圓代工廠茂矽(2342)第三季在本業持續賺錢以及業外表現改善下，帶動第三季轉盈，單季每股純益2.01元，也帶動前三季轉盈，前三季稅後純益6295萬元，每股純益0.41元。

茂矽公布季報，第三季稅後純益3.11億元，每股純益2.01元。第三季營收4.9億元，季減5.46%，年增46.68%；毛利率25.65%，季減2.45個百分點，年增13.67個百分點；稅後純益3.11億元，較上季與去年同期轉盈，每股純益2.01元。

茂矽前三季營收14.04億元，年增45.43%；毛利率23.76%，年增19.43個百分點；營業淨利1.84億元；稅後純益6295萬元，較去年同期轉盈，每股純益0.41元。

茂矽受惠耳溫槍等相關醫療產品與筆記型電腦需求強勁，上半年本業已有賺錢，上半年營業淨利為1.08億元，比去年同期轉盈，只是上半年受業外損失約3.5億元影響，整體營運持續虧損，第三季因本業續賺加上業外改善，單季稅後純益3.11億元，每股純益2.01元，也帶動前三季轉盈，前三季每股純益0.41元。

茂矽隨著晶圓代工訂單需求暢旺，成功調漲IC代工價格，從10月起調漲，訂單能見度已排到明年2月，另外MOSFET代工部分也擬調漲，有利第四季持續獲利。

(時報資訊)