消息人士透露，AT＆T有意出售旗下DirecTV、AT＆T Now與U-Verse付費電視業務的少數股權，目前已經與Apollo Management等私募股權公司展開協商，這場複雜的交易，將使這家無線電信業者的資產負債表擺脫這些傳統資產。

根據研擬中的條款，AT＆T將保留這些事業多數的經濟所有權，並將留住U-verse基礎設施之所有權，包括工廠與光纖電纜等。買家將取得該付費電視發行業務的控制權，並將該業務併入帳簿。消息人士表示，這筆交易可能包括合併後之付費電視發行業務30%～49%股權。

消息來源並透露，這些資產的最終投標日訂於12月初。雖然尚未確定估值，但對DirecTV的估值可能不超過150億美元（含債務）。AT＆T在2015年以670億美元收購DirecTV。消息人士表示，這項交易將不包括DirecTV在拉丁美洲的業務。

AT＆T與Apollo Management對此消息表示不予置評。

截至第三季，AT＆T的傳統電視（DirecTV與U-verse）用戶數約為1700萬，較去年同期大減逾16%。AT＆T Now的客戶數則年減40%，為68萬3,000。

(時報資訊)