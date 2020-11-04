央行將於11月12日，委請臺灣銀行各分行（簡易型分行除外）公開發售「臺灣國家公園采風系列-澎湖南方四島國家公園」平鑄套幣20,000套；每人每次限購1套，每套訂價新臺幣400元。此為國家公園采風系列套幣的第9套，發行局局長施遵驊表示，明年將發行國家公園系列套幣的最後一套，為壽山國家自然公園。

臺灣國家公園采風系列第9套，以澎湖南方四島國家公園為主題；內嵌109年版50、20、10、5及1元硬幣各1枚，並搭配1枚主題章牌。章牌正面圖案為著名的玄武岩海蝕地景「藍洞」，以彩色呈現；背面圖案為綠蠵龜及軸孔珊瑚。套幣內容介紹由玄武岩火山地質所形成的四座主要島嶼，與東吉之眼、西吉嶼玄武岩地景、東吉嶼洋樓、西吉嶼聚落等獨特地質、人文景觀，以及孕育豐富海洋物種的珊瑚礁群聚與礁岩生態系。此次套幣內容與圖案，均經海洋國家公園管理處及相關專家與學者審訂。

施遵驊表示，國家公園采風系列套幣目前已經有4套售罄，包括墾丁、玉山、太魯閣和雪霸等國家公園套幣。

(時報資訊)