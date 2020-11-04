美國總統大選開打，投票在台灣時間今(4)日開始，再過不久就將選出下一屆總統當選人，而拜登與川普兩位候選人的比拚也相當激烈，他們之間的支持者對立更是相當誇張，就有一位美國婦人哭訴，因為自己支持川普，造成與家人間出現激烈爭吵，她兒子更當面嗆「如果你支持川普，那麼你就不是我媽了」，這讓她相當崩潰，直呼她從此失去了一個兒子。

據「世界新聞網」報導，高梅茲(Mayra Gomez)五個月前告訴21歲的兒子，自己將會投給川普，沒想到這竟是一連串家庭革命的開始。高梅茲認為川普這四年來強硬取締非法移民，又把經濟搞得不錯，所以值得再給他4年機會；但是這些論點聽在兒子耳裡卻不是這麼一回事，他沒有辦法接受母親的決定，造成兩人大吵，進而說出「如果你支持川普，那麼你就不是我媽了」這種過分的話。

而因為川普的選舉而出現的家庭問題不僅僅在美國造成這一個個案，在2016年的競選中，77歲的蓋兒‧麥考米克(Gayle McCormick)就因為81歲的先生支持川普，離他而去，兩人目前分居，麥考米克住在溫哥華，先生則住在阿拉斯加，也因為這次的爭吵，她的兩個孫子也拒絕與麥考米克聯絡。

美國「家庭分裂」的問題讓台灣網友相當驚訝，因為台灣也曾經發生過這樣的問題！在今年初的總統大選中，蔡英文德支持者與韓國瑜的支持者也相當對立，甚至也爆發出非常多起的家庭革命，「聽父母的話」與「這次聽孩子的」這個議題也在2018年與2020年選舉廣告中頻繁出現。

這個議題引發網友討論，表示「在高雄，似曾相識」、「台灣又領先全世界惹」、「為了政治超不值…」、「為了政客跟家人翻臉真的好笑」、「美國瑜XD」、「看例子怎麼都是拜粉不理家人怪川普？」、「就像只有民進黨會分裂臺灣一樣呢」、「在美國挺川會被霸凌」、「跟台灣分裂的社會一樣」。

(中時新聞網)